Haddad, Alckmin e Márcio França fazem campanha em Botucatu neste sábado, dia 03

Faltando um mês para as eleições, as campanhas começam a ganhar ritmo nos âmbitos federal e estadual e Botucatu entra na rota de candidatos. Neste sábado, 02, por exemplo, Fernando Haddad (PT), Geraldo Alckmin (PSB) e Márcio França (PSB), cumprirão agenda no município.

Segundo as assessorias, eles devem caminhar pela Rua Amando a partir das 15h30 e às 17 horas haverá um comício na Praça Paratodos. A agenda em Botucatu ainda prevê a visita em uma unidade que trabalha com a saúde mental. Esta foi incluída na agenda após pedido de Geraldo Alckmin.

Fernando Haddad é candidato ao Governo do Estado pelo PT. Geraldo Alckmin é candidato a Vice-Presidente na chapa de Lula. Já Márcio França concorre ao Senado.

Essa é a primeira visita de candidatos ao Executivo ou Senado em Botucatu nestas eleições. O município tem recebido também a presença de diversos candidatos a Deputado nas últimas semanas.

O Acontece divulgará todas as agendas de candidatos aos Governos Estadual e Federal em Botucatu.

