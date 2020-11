Grande Debate Acontece, Cultura FM e Criativa FM marcou o fim da campanha eleitoral; veja imagens

Acontece Botucatu e Rádios Cultura e Criativa realizaram na noite desta quinta-feira, dia 12, o segundo e decisivo Debate entre os candidatos a Prefeito de Botucatu. O local escolhido foi o anfiteatro da Faculdade Galileu e contou também com transmissão ao vivo pela TV Unesp para Botucatu, Bauru e Marília.

O debate foi o ponto final da campanha eleitoral em Botucatu. Izaias Colino, Mário Ielo, Mário Pardini e Priscila Firmino estiveram frente a frente para discutir suas ideias para Botucatu.

Confira imagens do Debate com bastidores do evento. Ao final, confira o link para assistir o evento.