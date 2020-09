Eleições 2020: PDT de Rose e Mário Ielo fará convenção no dia 10

O PDT (Partido Democrático Trabalhista) de Botucatu fará sua convenção na quinta-feira, dia 10. O evento será na sede do Sindicato na Construção Civil, Vila São Lúcio, das 17h às 20h, conforme divulgou a Agência 14 News.

Segundo o edital do partido, haverá a escolha e divulgação dos candidatos do diretório do PDT, seja para vereador ou Prefeito. Também devem ser apresentadas coligações nos campos majoritário (Prefeito e Vice) e proporcional (vereadores).

Ainda não há uma definição pública de quem será o candidato a Prefeito da sigla, caso haja uma candidatura. Rose Ielo e Mário Ielo são os únicos nomes cogitados.

Nos últimos meses diversas possibilidades foram comentadas nos bastidores. Foi aventada a possibilidade de Rose candidata a Prefeito e Mário a Vereador.

Depois se comentou o que seria natural, ou seja, a sexta candidatura de Mário Ielo ao cargo de Prefeito de Botucatu. Rose Ielo tentaria emplacar um terceiro mandato na Câmara.

Há também quem diga que ambos poderiam concorrer ao legislativo. Em 2016, o ex-Prefeito Mário Ielo foi o candidato do PDT, terminando a disputa em segundo e Rose Ielo foi reeleita para vereadora na oportunidade.