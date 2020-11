Eleições 2020: mulheres são maioria entre os eleitores de Botucatu

No domingo, dia 15, os eleitores de Botucatu vão eleger Prefeito e 11 vereadores para o mandato 2021/2024, a exemplo de todo o país. O município pertence a 26ª Zona Eleitoral, que engloba também Itatinga e Pardinho.

Segundo dados divulgados nesta segunda-feira, dia 09, pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE, Botucatu tem 101.025 eleitores. Em 2016 eram pouco mais de 98 mil eleitores no município.

No total, a maioria é composta por mulheres, aproximadamente 52,7 mil. O eleitorado masculino é de 47,3 mil votantes, segundo o Tribunal.

Sexo

UF Município Gênero Quantitativo Porcentagem (%) SP BOTUCATU Feminino 53.275 52,73% BOTUCATU Masculino 47.750 47,27% Total 101.025

Outro fato que também chama a atenção, segundo divulgação do TSE, é que sete eleitores de Botucatu irão usar o nome social para votar nas eleições desse ano.

Nome social é o nome pelo qual pessoas transexuais, travestis ou outros preferem ser chamadas no dia a dia, ao invés de seu nome registrado em cartório, que não reflete a sua identidade de gênero.

O conceito de identidade de gênero faz referência ao gênero com o qual a pessoa se identifica, podendo ser feminino, masculino, não-binário, entre outros. As pessoas transexuais são aquelas que não se identificam com o gênero no qual, de acordo com a sociedade, deveriam se encaixar.

Outro número divulgado pelo TSE é o de pessoas com deficiência que poderão votar, 1054. Veja os números.

Tipo de deficiência

UF Município Tipos de deficiência Quantitativo Porcentagem (%) SP BOTUCATU Deficiência Auditiva 94 8,92% BOTUCATU Dificuldade Para O Exercício Do Voto 134 12,71% BOTUCATU Outros 250 23,72% BOTUCATU Deficiência De Locomoção 452 42,88% BOTUCATU Deficiência Visual 124 11,76% Total 1.054

Por fim, outro fator elencado é a escolaridade. A grande maioria tem ensino médio completo (35,87%), enquanto que 1.523 (4,21%) eleitores são analfabetos.

Escolaridade

UF Município Grau de instrução Quantitativo Porcentagem (%) SP BOTUCATU Superior Completo 21.490 21,27% BOTUCATU Superior Incompleto 5.952 5,89% BOTUCATU Ensino Médio Completo 36.241 35,87% BOTUCATU Ensino Médio Incompleto 10.669 10,56% BOTUCATU Ensino Fundamental Completo 6.836 6,77% BOTUCATU Ensino Fundamental Incompleto 16.964 16,79% BOTUCATU Lê e Escreve 1.350 1,34% BOTUCATU Analfabeto 1.523 1,51% Total 101.025

Candidatos

O TSE também divulgou o perfil dos candidatos. Destaque para raça, escolaridade e gênero.

Raça

UF – Município Cor/Raça Quantitativo Porcentagem (%) SP – BOTUCATU Branca 133 80,12% Indígena 1 0,60% Parda 18 10,84% Preta 13 7,83% Sem Informação 1 0,60% Total UF – Município 166

Escolaridade

UF – Município Grau de instrução Quantitativo Porcentagem (%) SP – BOTUCATU Ensino Fundamental completo 13 7,83% Ensino Fundamental incompleto 11 6,63% Ensino Médio completo 52 31,33% Ensino Médio incompleto 4 2,41% Superior completo 77 46,39% Superior incompleto 9 5,42% Total UF – Município 166

Gênero