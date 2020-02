Eleições 2020 em Botucatu: quadro de entrevistas ‘Café com Política’ está de volta

Café com Política vai entrevistar diversos personagens da política de Botucatu e região

O Café com Política está de volta. Sensação desde 2015, o quadro se tornou o principal meio de informação política em época de eleições.

Trata-se de uma parceria do Acontece Botucatu com o grupo JG de Comunicação, que reúne as rádios Criativa FM, Cultura FM, ambas de Botucatu e 96 FM de Bauru. O Café com Política terá a participação dos jornalistas Júnior Quinteiro e André Godinho.

Suas entrevistas historicamente sempre causaram impacto no meio político, seja por revelarem alguma informação ou por uma determinada declaração polêmico que colocou fogo nos bastidores da política de Botucatu.

Pelo quadro passaram nos últimos anos todos os principais atores da cena política. Essas entrevistas impulsionaram as jornadas eleitorais desses veículos de comunicação, com debates e transmissões históricas.

Em ano de eleição municipal, o Café com Política vai abordar política com prováveis candidatos, especulando e informando. As entrevistas serão em vídeo no Acontece Botucatu e áudio para as emissoras.

O primeiro entrevistado será o vereador Izaias Colino, hoje ainda no PSDB. Provável candidato em outubro, ele já articula seus próximos passos.

A entrevista será exibida nos canais na próxima segunda-feira, 02. Os demais entrevistados serão divulgados durante a semana que antecede o quadro.