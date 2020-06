Duas idosas de casa repouso, contaminadas com Covid-19, têm piora em quadro clínico e são internadas

Mais duas idosas das casas de repouso de Botucatu que foram contaminadas com Covid-19, e estavam em acompanhamento médico desde o começo do mês de junho, tiveram piora no quadro clínico e precisaram ser internadas no Hospital das Clínicas.

A informação foi dada pelo Secretário de Saúde de Botucatu, André Spadaro, em boletim neste domingo, 14. “Entre ontem (sábado) e hoje, elas foram transferidas para o Hospital das Clínicas e estão em enfermaria. Em função da idade avançada e comorbidades que apresentam, são pacientes que inspiram bastante cuidado e nos trazem muita preocupação”, disse Spadaro (veja o vídeo abaixo).

Uma terceira idosa de uma das casas de repouso morreu nesta semana por causa de complicações da doença. Outros dois internos morreram no começo do mês.

Neste domingo, são 15 pacientes de Botucatu internados na cidade com suspeita ou positivos para Covid-19, sendo 13 no HC, um deles em UTI, e dois pacientes em enfermaria do Hospital da Unimed. A cidade contabiliza 10 óbitos pela doença até o momento, com 417 casos confirmados em Botucatu desde o começo da pandemia.