Doria deve anunciar desistência da candidatura à Presidência da República

O governador do estado de São Paulo, João Doria (PSDB), deve anunciar nesta quinta-feira (31) a desistência da candidatura à Presidência da República nas eleições de outubro deste ano.

Ele venceu as prévias do PSDB em primeiro turno no fim de novembro de 2021. Na época, ele obteve mais que a maioria dos votos (50% mais um) e superou o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto.

A disputa foi marcada por divergências entre os pré-candidatos, que dividiram posições dentro da legenda. Ao longo da pré-campanha, Doria e Leite trocaram farpas, e a demora para a conclusão da votação acabou agravando a crise entre os governadores.

Leite, entretanto, vem mantendo a disposição em concorrer à presidência da República. Ele chegou a negociar uma ida para o PSD, de Gilberto Kassab, mas, após uma carta de tucanos tradicionais, decidiu permanecer no PSDB.

No final da semana passada, ele deixou o cargo de governador do Rio Grande do Sul e, no início desta semana, disse que respeita as prévias do PSDB, mas que elas não podem servir como corrente para o partido.

‘Prévias têm a sua validade, mas não são uma corrente’, diz Leite, do PSDB

Doria foi eleito governador de São Paulo em 2018, após deixar a prefeitura da capital paulista no meio do mandato. Como está em primeiro mandato como governador, ele pode disputar a reeleição.

Rodrigo Garcia

O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB) – que é o pré-candidato à sucessão de Doria – foi pego de surpresa e se irritou com a decisão do governador.

Em protesto, pediu demissão do cargo de secretário de Governo.

