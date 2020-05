Veteranos da PM e Doadora de Leite Humano são os assuntos em pauta na Câmara nesta segunda, 11

A Câmara realiza na noite desta segunda-feira, 11, mais uma sessão ordinária. Em pauta apenas dois projetos que serão apreciados pelos parlamentares.

Veja a pauta:

1) PROJETO DE LEI Nº. 28/2020 – De iniciativa do Vereador SARGENTO LAUDO – que institui o Dia dos Veteranos da Polícia Militar do Estado de São Paulo no Município de Botucatu.

Discussão e votação únicas

Quórum: maioria simples

2) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº. 02/2020 – De iniciativa da MESA DIRETORA – que concede o Diploma “Doadora de Leite Humano”.

Discussão e votação únicas

Quórum: 2/3

A sessão começa às 20h e terá transmissão ao vivo pelo Facebook, site e TV Câmara Botucatu (canal 61.3 da rede aberta e canal 4 da NET).

Informações da TV Câmara