Deputado Rodrigo Agostinho visita Botucatu e anuncia recursos de emendas

O deputado federal Rodrigo Agostinho (PSB/SP) esteve em Botucatu nesta terça-feira. Ele visitou a superintendência e o Hospital das Clínicas da Unesp, se encontrou com o prefeito Mário Eduardo Pardini, visitou o Asilo Padre Euclides e a Associação Fraternal Pelicano (Afrape). O parlamentar oficializou a destinação de R$ 4.601.079,12 em recursos de emendas para Botucatu.

A prefeitura recebeu por meio de emendas individuais R$ 320.000,00 para a área de infraestrutura; na assistência social – custeio – R$ 180.000,00, que serão divididos entre a Afrape e a Casa Pia São Vicente de Paulo. O parlamentar trouxe também recursos extras do Governo do Estado com um veículo Van para a saúde municipal. Por meio de emenda de bancada indicou a destinação para o Hospital das Clínicas de Botucatu no valor de R$ 3.951.079,12, totalizando R$ 4.601.079,12 em recursos nesse ano de 2021.

Em 2019 e 2020, o deputado havia destinado o valor de R$ 550.000,00 ao município de Botucatu. “Construímos uma boa parceria com a cidade, com o prefeito Pardini, a Unesp, e nosso objetivo é fortalecer essa parceria cada vez mais trazendo recursos e ajudando a superar as dificuldades que possam aparecer”, disse Agostinho.