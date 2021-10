Deputado de Botucatu foi favorável à reforma administrativa de Doria que muda remuneração de servidores de SP

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou nesta terça-feira (19), por 50 votos favoráveis e 29 contrários, a reforma administrativa proposta pelo governador João Doria (PSDB). Entre os votos a favor da proposta está do deputado estadual Fernando Cury, de Botucatu. Veja como votou cada um dos deputados:

“Nota sobre o meu voto favorável ao PLC 26/2021

O PLC 26/2021, do Governo do Estado de São Paulo, traz mais dinamismo, eficiência e modernidade à máquina pública, instituindo, criando, revogando, dispondo e alterando diversas leis. O meu voto favorável ao projeto deve-se ao meu compromisso com o cidadão paulista — com todos os cidadãos, sem distinção.

A meu ver, o PLC é uma proposta de atualização, inovação e modernização de diversas leis do Estado, tanto que revoga algumas que já estão em desuso ou que não cumprem mais a sua função ou objetivo. É muito importante estar de acordo com as necessidades dos dias atuais, por isso, elenco abaixo alguns pontos do projeto que acredito serem bastante relevantes.

O PLC 26 institui uma bonificação por resultado, por meta cumprida, para todos os órgãos do Estado (até então, o modelo era utilizado apenas pela Secretaria da Educação). Essa é uma forma de beneficiar tanto o funcionário público como o cidadão, que terá suas demandas atendidas com mais agilidade e assertividade.

O PLC 26 cria a Controladoria Geral do Estado, nos moldes da Controladoria Geral da União, por recomendação do Tribunal de Contas do Estado. A intenção é concentrar as informações de auditoria, ouvidoria e corregedoria na controladoria. Entendo que assim, o Estado conseguirá ter mais conhecimento de tudo que acontece, afinal, quando centralizamos as informações, temos uma visão mais correta e detalhada, podendo criar políticas públicas mais eficientes e gerar resultados mais expressivos ao sistema de controle interno.

A alteração na contratação de funcionários temporários traz inúmeros benefícios aos cidadãos. Tomando como exemplo a pandemia do coronavírus, quando sofremos com a carência de funcionários, técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos para o enorme volume de pacientes. Se a lei já estivesse em vigor, o Estado poderia ter contratado muitos profissionais e ter sido mais eficiente no atendimento, salvando muitas vidas.

Lembrando que a contratação de temporários só pode ser feita em situações de excepcional interesse da população, como calamidade pública, estado de emergência etc. Além disso, essa contratação não é para qualquer trabalho: só está autorizada para um rol de serviços específicos. Ou seja, não prejudica em nada os servidores de carreira; não atinge profissionais estáveis nem comissionados — apenas beneficia a população.

O PLC institui um sistema de compensação e banco de horas, eliminando a possibilidade de falta abonada, como acontece na maior parte das empresas privadas. Em relação à licença-prêmio do funcionário público, o PLC limita o pagamento em pecúnia a 30 dias — os demais dias acumulados deverão ser fruídos. Explico: hoje, a cada cinco anos, o servidor público tem direito a 30 dias de licença (além das férias anuais). Muitos servidores preferem receber esses dias em dinheiro e alguns, por exemplo, deixam acumular 90 dias, para receberem 3 meses de salário extra de uma só vez. Com a lei, o servidor não perderá seu benefício de folga, ou seja, se ele quiser tirar os 90 dias seguidos, ele pode. Só não pode receber os 90 dias acumulados em dinheiro.

O projeto ainda estende a licença-adoção para servidores adotantes de crianças e adolescentes — o que é muito bacana. Atualmente, apenas adotantes de crianças de até 7 anos têm direito à licença.

O PLC também descentraliza as perícias médicas e desafoga as enormes filas que o “órgão médico oficial” possui. Hoje, o volume de pessoas que esperam passar por uma perícia, que estão com a saúde debilitada e precisam aguardar, é muito grande. Ao permitir que outros médicos realizem a perícia, por meio de uma rede credenciada, o projeto desburocratiza o processo e dá celeridade ao atendimento à população.

Sobre o adicional de insalubridade, o PLC permite que o pagamento seja realizado a partir do início do exercício da atividade (e não apenas a partir da homologação do pedido). É um grande benefício ao servidor que exerce atividade perigosa. Porém, com o PLC, o servidor não receberá adicional durante o período de férias, que eu entendo ser justo,pois, se ele não está trabalhando, não tem porque receber um adicional de insalubridade,sendo que naquele momento não está correndo perigo.

Por fim, destaco mais dois itens do Projeto de Lei que considero importantes: a alteração no abono de permanência e a alteração no sistema disciplinar.

O primeiro diz respeito ao abono que um funcionário público recebe como incentivo a continuar trabalhando, já apto a se aposentar. O PLC propõe que, anualmente, haja uma reavaliação sobre a necessidade de retenção de pessoal, as condições dos cargos, as perspectivas futuras de aposentadoria, as situações de calamidade pública etc.

E o segundo, que eu também entendo ser bom para o servidor, diz respeito aos processos administrativos e a adoção de práticas não punitivas. O projeto propõe a simplificação dos procedimentos e a suspensão da sindicância, incluindo uma modalidade já amplamente usada nos tribunais de justiça, no Ministério Público etc, que é a possibilidade de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC), ou seja, um meio de resolução de conflitos. Com isso, o servidor consegue uma solução consensual que não afete sua carreira.

Reitero que o meu compromisso é com todos os cidadãos e que os benefícios devem ser comuns a toda a população. Por isso, ao estudar com afinco o Projeto de Lei Complementar 26/2021, considerei votar a favor.”