Covid-19: Lelo Pagani está internado e Silvio dos Santos em isolamento domiciliar

A Câmara de Botucatu publicou nesta sexta-feira, dia 19, um comunicado oficial sobre o estado de saúde dos Vereadores diagnosticado com a covid-19.

A assessoria da Casa de Leis informou que no momento, três vereadores seguem em observação após testagem positiva para a covid-19.

-A vereadora Erika da Liga do Bem (Republicanos) terminou o período de isolamento que a doença exige. Ela permanece em recuperação em casa.

-O vereador Lelo Pagani (PSDB) está internado desde a noite de 18/03 no Hospital das Clínicas com quadro estável.

-O vereador Silvio (Republicanos) ainda cumpre período de isolamento e segue em recuperação em casa.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

“Desde o início da pandemia, a Câmara de Botucatu tem adotado medidas de prevenção ao contágio pelo coronavírus, como uso de máscara, disponibilização de álcool em gel, suspensão de atendimento presencial, home office e realização virtual de sessões plenárias e reuniões de comissões. Durante a fase emergencial e vermelha do Plano São Paulo as atividades presenciais seguem ainda mais restritas e limitadas à participação mínima de pessoas, exclusivamente quando indispensável”, diz parte do comunicado.

“Assim como as autoridades de saúde, neste período de pandemia o Poder Legislativo botucatuense recomenda fortemente o uso de máscara, a higiene das mãos com álcool em gel e o distanciamento social”, finaliza.