Construção da Casa da Juventude e melhorias na Gastão Dal Farra serão discutidos nesta sexta-feira, 12 em sessão extraordinária

A partir das 8h desta próxima sexta-feira (12/11), os vereadores da Câmara de Botucatu se reúnem em sessão extraordinária. Na pauta de discussões e votações, estão dois projetos de iniciativa do Prefeito, que visam à celebração de convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Regional do estado de São Paulo e com o DER – Departamento de Estradas de Rodagem. A plenária, como sempre, contará com transmissão ao vivo pelo site, Facebook e TV Câmara Botucatu (canal 31.3 da rede aberta e 2 da Claro NET TV).

Confira as ementas dos projetos:

1) Projeto de Lei nº 74/2021, de iniciativa do Prefeito, que autoriza o município de Botucatu a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, objetivando a transferência de recursos financeiros para construção da Casa da Juventude.

Discussão e votação únicas com quórum de maioria simples

2) Projeto de Lei nº 78/2021, de iniciativa do Prefeito, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o DER – Departamento de Estradas de Rodagem objetivando a execução de obras e serviços de recuperação funcional da estrada municipal BTC-010, Rodovia Alcides Soares, ligação e Botucatu ao Bairro de Vitoriana.

Discussão e votação únicas com quórum de maioria simples

