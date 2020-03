Confusão: vereadores Laudo e Abelardo discutem ao vivo após votação sobre os fogos

Uma confusão tomou conta do plenário da Câmara Municipal após a votação do projeto dos fogos em Botucatu na noite desta segunda-feira, 09. Os vereadores Sargento Laudo e Abelardo protagonizaram uma forte discussão durante o fim da Sessão Ordinária.

Tudo começou na fala do Vereador Abelardo sobre o Projeto de Lei 081/2019, quando a matéria iria ainda para votação com emenda e subemenda. Entre outras palavras, o parlamentar do MDB disse que votaria favorável, mas que a matéria era politiqueira e nascia morta.

Assim que terminada a votação, o Vereador autor, Sargento Laudo, subiu na tribuna e dirigiu fortes críticas ao seu colega Abelardo. Houve troca de farpas intensa entre os vereadores, com acusações mútuas e ofensas pessoais.

“Ele vem falar de politiqueiro, faz três anos que esse homem engana vocês com preço dos combustíveis. Enquanto a gente apanhava aqui o senhor estava jogando bola na Associação”, disparou Laudo.

“Vereadorzinho safado que está fugindo do assunto. Ele é um coitado de um vereadorzinho que não tem moral”, gritou Abelardo contra Laudo.

Tudo estava sendo transmitido ao vivo pelos canais do Legislativo, TV Câmara, site e Facebook. Muitas pessoas estavam na Casa de Leis acompanhando a sessão.

A fala do Vereador Sargento Laudo foi interrompida pelo Presidente da Câmara, Ednei Carreira, que alertou os legisladores, em especial Abelardo, que continuava a gritar ao fundo.

As acusações entre ambos ainda durou alguns minutos com mais ofensas. Após a confusão, os trabalhos seguiram com a Sessão Extraordinária.

Veja a live da Câmara Municipal abaixo, com a discussão começando a partir de 2h36min de transmissão, quando o Vereador Sargento Laudo subiu na Tribuna. Antes, também é possível ver no vídeo fala de Abelardo no chamado grande expediente, que começa com 2h04min de transmissão.