Com aprovação de novo subsídio, tarifa do transporte público de Botucatu permanece em R$ 3,55

Prefeitura bancará R$ 0,90 da passagem para o usuário do transporte

Foi aprovado sem sessão extraordinária na noite da última segunda-feira, dia 02, na Câmara Municipal, o PL nº 22/2022. A matéria tratava sobre o subsídio no transporte público de Botucatu.

O projeto, de autoria do Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, tinha como objetivo, beneficiar os usuários do transporte coletivo. Anualmente, por contrato, há um reajuste anual das tarifas cobradas pelas duas empresas que operam no município, mas a administração municipal não repassa o aumento da tarifa para o usuário.

Por contrato, a tarifa do transporte deve ser reajustada para R$ 4,70. Ocorre que desde 2017 a Prefeitura vem subsidiando parte do valor. A partir de agora esse valor bancado pela Prefeitura será de R$ 0,90 e o restante, será custeado pelas próprias empresas em forma de outorga.

Com esse cenário, a tarifa será mantida para o usuário em R$ 3,55. Esse valor está congelado desde 2019 para população.

Segundo explanou o líder do governo na Câmara, vereador Lelo Pagani, a Prefeitura tem dinheiro em caixa e propôs o projeto para aumentar o subsídio repassado às empresas.

“É um esforço do Executivo para manter o valor da tarifa do transporte coletivo em R$ 3,55 para o usuário final”, argumentou.

O projeto foi aprovado por unanimidade. Agora o texto retorna ao Executivo para a sanção do Prefeito.

