Coligação de Izaias Colino pede impugnação da candidatura de Mário Pardini

A Coligação “Eu Acredito no Diálogo”, encabeçada pelo candidato a Prefeito de Botucatu Izaias Colino (PSL), entrou na Justiça Eleitoral com um pedido de impugnação da candidatura de Mário Pardini (PSDB), da coligação ‘’Botucatu não pode parar”.

Em petição direcionada ao Juiz da 26ª Zona Eleitoral, a Coligação “Eu acredito no diálogo” alega no pedido a Desincompatibilização de Mário Pardini com a Sabesp, empresa onde o candidato se licenciou em 2016 para concorrer na eleição majoritária onde foi eleito Prefeito de Botucatu.

A ação cita holerites com descontos após o período de 01/01/2017, quando Pardini já era Prefeito, além de prazos para Desincompatibilização de cargo na oportunidade.

Uma ação semelhante já foi proposta em 2018 pelo agora candidato Mário Ielo, citando desincompatibilização com a Sabesp e descontos em holerites. Nessa oportunidade, a Justiça deu ganho de causa a Mário Pardini.

Além disso, a ação cita o processo que culminou no projeto da Represa do Rio Pardo, que está em fase de construção na região do Véu de Noiva. A Coligação “Eu acredito no diálogo” cita que o Prefeito atuou em defesa dos interesses da Sabesp, que assumiu a responsabilidade das obras.

Agora abre-se prazo para a defesa do Candidato Mário Pardini perante a Justiça Eleitoral. O teor de todos os itens pontuados pela ação é público e pode ser conferido neste link

O Acontece Botucatu procurou o candidato com pedido de impugnação. Em nota, Pardini lamentou o fato e diz que apresentará os documentos necessários.

“Lamento muito um candidato queira ganhar as eleições juridicamente e não urnas, ainda mais com acusações sem fundamento. De qualquer forma, sempre respeitei a Justiça, portanto, no momento oportuno, os advogados da minha coligação irão apresentar os documentos necessários”, disse o candidato Mário Pardini.

O Acontece Botucatu também procurou o candidato Izaias Colino. Ele preferiu não se pronunciar, dizendo que essa é uma discussão do partido.