Câmara realiza sessão extraordinária nesta segunda-feira, 11

Nesta próxima segunda-feira (11/04), a Câmara de Botucatu começa seus eventos plenários mais cedo. Logo às 10h, os vereadores se reúnem em extraordinária para debater e votar dois projetos de iniciativa do Prefeito. Eles tratam de alteração do Quadro de Pessoal da Prefeitura e modificações no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Botucatu.

Vale lembrar que, às 19h, a sessão ordinária semanal é comemorativa ao aniversário de 167 anos de Botucatu, realizada em conjunto com a Academia Botucatuense de Letras e com apresentação da Banda Sinfônica Municipal de Botucatu na Praça do Bosque.

Confira a pauta da sessão extraordinária

ORDEM DO DIA EXTRAORDINÁRIA

1) Projeto de Lei Complementar nº 06/2022, de iniciativa do Prefeito, que altera o Quadro de Pessoal da Prefeitura.

Discussão e votação únicas com quórum de maioria absoluta

2) Projeto de Lei Complementar nº 07/2022, de iniciativa do Prefeito, que altera o art. 26 e acrescenta art. 72–A na Lei Complementar nº 911/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Botucatu).

Discussão e votação únicas com quórum de maioria absoluta

Com Mensagem

Fonte: Câmara Botucatu

