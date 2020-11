Câmara promove integração entre vereadores eleitos em Botucatu

Respeitando os protocolos de segurança contra o contágio por coronavírus, na tarde desta terça-feira (24/11), os vereadores eleitos para o mandato 2021-2024 se reuniram na Câmara Municipal de Botucatu para uma integração promovida pela direção administrativa da Casa de Leis. Foi o primeiro contato oficial dos escolhidos pela população botucatuense a ocuparem as cadeiras do Legislativo pelos próximos quatro anos.

“Fazer o acolhimento prévio dos candidatos eleitos já é uma prática da Câmara, uma vez que é preciso informar as providências necessárias para que cada um comece a exercer o mandato. Além disso, este ano temos programado outros encontros que visam ao fortalecimento da atuação do grupo, que chega em um momento que a sociedade cultiva altas expectativas em relação ao trabalho parlamentar”, comenta a diretora administrativa da Câmara, Silmara Ferrari de Barros.

Após uma fala inicial do atual presidente da Câmara, vereador Carreira, os eleitos conheceram brevemente as rotinas legislativas e os planos para a cerimônia de posse no dia 1º de janeiro de 2021, tiraram dúvidas, participaram de um momento de integração e foram acolhidos como os futuros parlamentares da cidade.

Estiveram presentes (na ordem da foto, da fileira de cima para a de baixo): Cula, Rose Ielo, Alessandra Lucchesi, Curumim, Sargento Laudo, Claudia Gabriel, Marcelo Sleiman, Erika Tiago, Rodrigo Palhinha e Silvio dos Santos. O vereador Abelardo justificou a ausência por motivo de luto na família.

Fonte e Foto Câmara Botucatu