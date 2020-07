Câmara de Botucatu fará sua primeira sessão remota na próxima segunda-feira, 06

A Câmara Municipal fará na próxima segunda-feira, 06, mais uma sessão ordinária a partir das 20 horas, como habitualmente ocorre. A diferença fica por conta do formato: será a primeira sessão realizada de maneira remota no Legislativo botucatuense, por meio do aplicativo Zoom.

A iniciativa surgiu da necessidade de adequar as reuniões semanais dos vereadores às medidas de prevenção à covid-19 e foi regulamentada pelo Ato da Mesa nº 12/2020, que prevê o modelo de deliberação remoto especificamente durante o período de pandemia.

As matérias a serem discutidas e votadas são:

1) PROJETO DE LEI Nº 34/2020 – de iniciativa da Vereadora ALESSANDRA LUCCHESI – que denomina de “Avenida da Orla” o trecho da Estrada Municipal localizada no Loteamento denominado Recreio Barra do Capivara.

Discussão e votação únicas

Quórum: 2/3

2) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3/2020 – de iniciativa da MESA DA CÂMARA – que concede a Medalha “Dante Trevisani” a motoristas, cobradores e monitores.

Discussão e votação únicas

Quórum: 2/3

A sessão conta com transmissão ao vivo pelo Facebook, site e TV Câmara (canal 61.3 da rede aberta e canal 4 da NET).

Fonte: TV Câmara