Câmara de Botucatu aprova recebimento de representação contra a Vereadora Rose Ielo

A Câmara Municipal de Botucatu aprovou na noite de segunda-feira, 13, receber uma representação contra a Vereadora Rose Ielo (PDT). O documento foi lido no chamado Pequeno Expediente, durante os trabalhos legislativos.

O plenário votou de forma unânime o recebimento da representação, ou seja, com o voto da própria Vereadora que concordou pelo prosseguimento. O pedido deverá tramitar agora na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Casa de Leis.

A representação é de autoria de Dora Aparecida Martins, Ex-Juíza e Desembargadora aposentada. A munícipe é Mãe do Secretário Municipal do Verde, Filipe Martins.

O documento cita falta de veracidade em falas proferidas pela vereadora contra a família da autora e suas propriedades. Representação também versa sobre ofensa à honra, injúria e difamação.

Na sessão de 16 de maio, a Vereadora Rose Ielo votou contra o PL 09/2022, que discutia a ocupação do solo em macrozona de atenção hídrica do município. Na oportunidade, para justificar o voto, a parlamentar colocou na tribuna do legislativo uma suposta irregularidade e favorecimento ao atual secretário do Verde, Filipe Martins.

O Secretário Filipe Martins, disse na oportunidade que iria estudar medidas judiciais no caso contra a parlamentar. A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar deverá se reunir para avaliar o documento e o pedido. A própria Rose Ielo faz parte da comissão.

Os proprietários da área negam que estejam dentro das Zonas Especiais de Proteção Ambiental (ZEPAM 8 na discussão) no documento lido em plenário nesta segunda-feira.

Em sua fala, após pedir questão de ordem na discussão do documento, Rose Ielo disse concordar que a representação possa tramitar na Comissão de Ética.

“Quero deixar os vereadores tranquilos para acolher essa representação, tramitar na Comissão de Ética. Faço parte da Comissão de Ética e sei que o vereadores que fazem parte da Comissão Permanente não se afastam da Comissão. Deixo a cargo de Vossa Excelência, Senhor Presidente, me afastar da Comissão de Ética, para que a Comissão faça seu trabalho de forma independente da minha presença”, disse Rose em parte de sua fala (Confira na íntegra a sessão no link abaixo).

A sessão foi transmitida pelos canais da Câmara no Facebook e TV (aberta e NET). O fato também foi relatado em resumo dos trabalhos enviado pelo Legislativo.

Confira a transmissão da sessão no Link abaixo.

https://www.facebook.com/camarabotucatu/videos/1249943242493661

