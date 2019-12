Câmara de Botucatu aprova projeto que antecipa pagamento do abono do Fundeb

Em sessão extraordinária desta segunda-feira 23/12, primeiro dia do recesso parlamentar, os vereadores de Botucatu aprovaram o Projeto de Lei 0095/2019. De iniciativa do Prefeito, a matéria dispõe sobre a concessão de abono ao Magistério Público Municipal de Botucatu remunerado pelo Fundeb – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

A sessão teve início às 10h00, com a presença de todos os vereadores. Por mais de 30 minutos os trabalhos foram suspensos para que o secretário de Educação, Valdir Paixão, pudesse falar sobre o Projeto e responder perguntas dos vereadores.

Ao final do debate, o PL foi aprovado por unanimidade, ficando desta forma o município autorizado a antecipar o repasse do abono do Fundeb aos cerca de 1400 servidores da Educação. “Nos últimos anos isso vinha sendo feito em março, mas este ano estamos trabalhando para garantir que o valor seja repassado ainda este mês, antes do dia 30”, comentou o secretário, dizendo ainda que o valor será distribuído de forma igualitária a professores e servidores administrativos.