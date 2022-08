Câmara aprova lei que estima em R$ 570 milhões o orçamento de Botucatu para 2023

Na fria noite de 29 de agosto, os três projetos em pauta na Sessão Ordinária da Câmara de Botucatu foram aprovados por unanimidade. Entre os assuntos a Lei Orçamentária para 2023.

O Projeto de Lei Complementar nº 14/2022, de iniciativa do prefeito, dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do município para a elaboração da Lei Orçamentária, estimando para 2023 um orçamento de R$ 570 milhões – cerca de R$ 100 milhões a mais do que neste 2022.

Antes de chegar à votação plenária, o PLC foi esmiuçado em audiências públicas e reuniões de comissões internas do Poder Legislativo.

Os outros dois projetos aprovados são denominações de logradouros públicos no loteamento Chácara Florianópolis.

