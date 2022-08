Câmara acata veto de Pardini sobre plano de saúde dos servidores do legislativo de Botucatu

Foto Câmara Municipal

A Câmara Municipal analisou na noite desta segunda-feira, dia 08, o veto do Prefeito de Botucatu Mário Pardini ao Projeto de Lei que institui o plano de saúde aos servidores ativos do legislativo. O chefe do Poder Executivo vetou o projeto após a aprovação da matéria em julho.

Na última semana houve um pedido de vista do projeto feito pelo Vereador Abelardo. O legislador usou da tribuna para debater novamente a situação antes da votação.

A votação foi favorável pela manutenção do veto de Mário Pardini ao projeto. Alguns vereadores justificaram o voto após a discussão da matéria, alguns mudando de posição sobre o assunto.

Votaram contrários ao veto, ou seja, favoráveis ao projeto, os seguintes vereadores:

Rose Ielo (PDT)

Alessandra Lucchesi (PSDB)

Marcelo Sleiman (União)

Silvio dos Santos (Republicanos)

Votaram favoráveis ao veto, ou seja, contrários ao projeto, os seguintes vereadores:

Abelardo (Republicanos)

Cula (PSDB)

Laudo (PSDB)

Pedroso (União)

Erika Liao (Republicamos)

Lelo Pagani (PSDB)

Este último disse ao justificar seu voto ser favorável ao plano, mas não poderia votar contra o veto de Pardini, pois é líder do chefe do executivo na Câmara.

Desta forma a matéria não foi aprovada. O projeto contemplaria 20 servidores ativos da Câmara, com custo mensal dos recursos do próprio legislativo na casa dos R$ 6 mil.

A matéria foi de autoria da Mesa Diretora, composta na oportunidade pelo presidente Palhinha (União), vice-presidente Erika da Liga do Bem (Republicanos) e 1ª secretária Cláudia Gabriel (União). O 2º secretário Cula (PSDB), que também faz parte da Mesa, não assinou o projeto.

Veja no link abaixo a transmissão da sessão do legislativo.

https://www.facebook.com/camarabotucatu/videos/3384852041794990

Compartilhe esta notícia