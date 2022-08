Botucatu já tem quatro candidatos a Deputado Estadual homologados

Botucatu já tem quatro candidaturas a deputado estadual homologadas por seus partidos em convenções. Até o dia 05 de agosto as siglas podem realizar suas convenções e homologar ou oficializar seus candidatos.

Até o momentos os nomes homologados e divulgados em Botucatu foram de André Spadaro, Abelardo, Fernando Cury e Jean Brito.

André Spadaro

Neste sábado, dia 30, o cardiologista e ex-secretário municipal de Saúde, Dr. André Spadaro, teve oficializada sua candidatura a Deputado Estadual para as eleições do próximo dia 2 de outubro.

A homologação do nome de Spadaro se deu na convenção de seu partido, o PSDB. O evento ocorreu no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Ele esteve acompanhado do Prefeito de Botucatu Mário Pardini, que apoia sua candidatura.

“Muito trabalho pela frente e muita vontade de espalhar por todo o estado o nosso desejo de cuidar de cada um dos paulistas, em especial os de Botucatu e região”, afirmou Spadaro em suas redes sociais.

Além de capitanear a Secretaria de Saúde entre os anos de 2017 e 2022, da gestão do Prefeito Mário Pardini, André Spadaro foi o responsável pela vacinação em massa contra a Covid-19 em Botucatu. A ação imunizou em apenas um dia, quase 70 mil cidadãos em um momento dramático da pandemia.

Abelardo

Foto Câmara Botucatu

O partido Republicanos homologou o nome do vereador Abelardo da Costa Neto para Deputado Estadual. Vereador mais bem votado última eleição municipal com 2660 votos, ele tentará pela primeira vez uma vaga na Assembleia Legislativa.

Abelardo está em seu terceiro mandato como vereador em Botucatu, sendo eleito nas eleições de 2008, 2016 e 2020.

Obrigado ao Partido Republicanos e ao Deputado Federal Vinícius Carvalho pelo apoio a minha Pré Candidatura (homologação) a Deputado Estadual, publicou o Vereador em seu perfil na rede social Facebook.

Fernando Cury

No último dia 21 de julho o partido União Brasil homologou a candidatura do deputado estadual Fernando Cury. O evento aconteceu em São Paulo.

O parlamentar de Botucatu está, atualmente, em seu segundo mandato e pretende buscar mais quatro anos na Assembleia Legislativa (Alesp).

Na Alesp é coordenador da Frente Parlamentar de Combate ao Diabetes e vice coordenador da Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista.

“Tenho muito orgulho do que realizamos até o momento e dos recursos que conquistamos para os municípios. Sei da importância do meu mandato para Botucatu e região. Quero continuar defendendo nossas cidades e a nossa população”, disse.

Jean Brito

No sábado, dia 29, o partido Avante também fez sua convenção. Nela foi homologado o nome de Jean Brito como candidato a Deputado Estadual.

O fato foi registrado pelo próprio candidato em suas redes sociais. Brito já foi candidato em 2018, tendo 115 votos na oportunidade. Ele também já disputou pleitos eleitorais no município de Pardinho.

Outros nomes

Botucatu tem ainda outros nomes que anunciaram pré-candidaturas, mas ainda não confirmaram a homologação. A campanha eleitoral tem início a partir de 16 de agosto. O primeiro turno das eleições ocorre em 2 de outubro.

Notícia atualizada às 10h35

Compartilhe esta notícia