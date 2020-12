André Spadaro continuará como Secretário de Saúde de Botucatu em segunda gestão Pardini

André Spadaro continuará sendo o Secretário Municipal de Saúde na segunda gestão de Mário Pardini, que se inicia em 01 de janeiro de 2021. O fato não foi confirmado oficialmente, mas não há chance de um novo nome para pasta.

Internamente nunca se discutiu mudança na pasta da Saúde. Há especulação em outros setores, mas não neste, que não deve ser interrompido por conta da pandemia e suas ações em curso.

O cardiologista André Spadaro fortaleceu seu nome durante o ano de 2020 nas ações de combate ao coronavírus em Botucatu. Há até quem defenda ele como um dos nomes na sucessão de Pardini em 2024.

Na última sexta-feira, dia 11, durante entrevista à Criativa FM, Spadaro desconversou sobre sua permanência, porém, não negou. “O Prefeito Pardini deve se manifestar em breve de forma oficial sobre isso”, disse.

Cardiologista Intervencionista, André ‘Keko’ Spadaro, de 48 anos, tem em seu currículo atuações importantes no HC de Botucatu e Instituto do Coração, o Incor da Usp em São Paulo. André é filho do também médico Joel Spadaro, lendária figura política de Botucatu, vice-prefeito de 1983 a 1988 e prefeito entre 1989 e 1992.

Outras pastas

Segundo informações apuradas pelo Acontece Botucatu, Pardini deverá manter a boa parte do Secretariado, mas mudanças pontuais em pastas chave podem ocorrer. Alguns nomes são guardados em segredo.

Por outro lado, pastas que hoje contam com status de Secretaria podem ser incorporadas a outros setores. O governo deve se posicionar em breve.