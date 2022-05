André Spadaro anuncia oficialmente que será candidato a Deputado Estadual

Arquivo Acontece Botucatu

O ex-Secretário de Saúde do município de Botucatu, André Spadaro, anunciou na noite desta segunda-feira, dia 02, que será candidato a Deputado Estadual. O comunicado veio através de suas redes sociais.

Spadaro deixou o governo Mário Pardini no início de abril após 5 anos. Desde então sua intenção de ser candidato estava no campo da especulação, embora a informação fosse dada como certa.

Após um momento de intenso trabalho no combate à pandemia, junto com a população de Botucatu, entendo que o próximo passo que devo dar também conta com o apoio dos 150 mil botucatuenses e milhares de moradoras e moradores das cidades da nossa região e de todo o Estado de São Paulo. Coloco meu nome à disposição como pré-candidato a Deputado Estadual, colocou em parte de um texto.

O Médico é pré-candidato pelo PSDB. O Prefeito Mário Pardini, reeleito em 2020 com 85,4% dos votos, deve apoiar a candidatura de Spadaro.

Me recordo de atender meios de comunicação, profissionais e pessoas de muitos lugares do mundo questionando: o que Botucatu tem de diferente? Estou certo de que é nossa característica solidária, amorosa e determinada que faz da nossa Cidade referência e um projeto que pode se espalhar para todo o Estado. Um projeto que vai proporcionar às nossas mulheres e homens, uma vida com saúde de qualidade, com equipamentos eficientes, oferecendo atendimento digno e humano a quem mais precisa, e com políticas que abençoem a vida das pessoas. A hora é de continuar trabalhando intensamente, percorrer todo o território paulista para ouvir, entender, dialogar e me comprometer com um futuro de esperança e empatia com todas e todos, postou Spadaro.

Além de André Spadaro, Botucatu deverá ter outros candidatos. É certo que Fernando Cury (União Brasil) disputará seu terceiro mandato, por exemplo. Além deles, o vereador Abelardo (Republicanos) e o ex-Vereador Carlos Trigo (PDT) também já disseram que pretendem colocar seus nomes como pré-candidatos.

Apesar de nunca ter disputado uma eleição, André Spadaro teve contato com política bem cedo. Ele é filho do ex-Prefeito Joel Spadaro, que governou Botucatu entre 1989 e 1992.

Spadaro é Cardiologista Intervencionista formado pela USP e atuou no Incor, HC de Botucatu, Faculdade de Medicina de Botucatu, Faculdade de Medicina da USP, entre outros.

Homem de confiança de Pardini e liderança na pandemia

É inegável que durante a pandemia, depois do próprio Prefeito, por questões óbvias de popularidade, quem mais ganhou notoriedade e importância em Botucatu foi o Secretário Municipal de Saúde André Spadaro.

Potencializado pelas circunstâncias, nunca um Secretário Municipal teve tanto peso e evidência em Botucatu. Além de todas as ações, o Boletim Coronavírus colocou a figura do filho do ex-Prefeito Joel Spadaro dentro dos lares botucatuenses, ou melhor, dentro dos smartphones de Botucatu e região.

Spadaro foi líder e protagonista no combate à pandemia e peça chave na conquista da vacinação em massa em Botucatu. Com isso, teve um claro crescimento político, além de ser o homem de confiança de Mário Pardini.

Além da candidatura a Deputado Estadual, Keko, como é apelidado, sempre foi mencionado como sucessor de Pardini para as eleições municipais em 2024. Outro nome bem cotado é o do Secretário de Governo Fábio Leite.

