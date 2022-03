Alckmin sela filiação ao PSB e fica mais próximo de ser vice em chapa com Lula

Foto: José Cruz/Agência Brasil

O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin se reuniu nesta segunda-feira (07) com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, para fechar a sua filiação ao partido. A reunião foi promovida em um hotel na capital paulista e, segundo o dirigente nacional do partido, a reunião selou a filiação de Alckmin ao partido.

“Está praticamente [certa], mas ainda falta a data”, disse Siqueira à CNN Brasil.

A expectativa é de que Alckmin assine a ficha de filiação na segunda quinzena deste mês, em um evento na capital paulista. A data exata ficou a cargo de Alckmin definir. A expectativa é de que Alckmin seja candidato a vice-presidente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições deste ano.

Apesar da resistência interna no PT, Lula já disse que Alckmin é seu nome favorito para o posto. O ex-vice-governador de São Paulo Márcio França e o prefeito de Recife, João Campos, ambos do PSB, participaram do encontro entre Alckmin e Siqueira.

Fonte: CNN Brasil

