Acontece e Rádios Criativa e Cultura FM entrevistam novamente candidatos a partir de terça-feira, 03

Na próxima terça-feira, dia 03, começa a segunda rodada de entrevista com os candidatos a Prefeito de Botucatu. As entrevistas serão ao vivo na Criativa FM, a partir das 08h00, com exibição das considerações finais na Cultura FM e na integra em vídeo pelo Acontece Botucatu.

Os temas serão debatidos de forma livre para o candidato, que terá um tempo para expor suas ideias em cada área.

Os temas desta vez serão:

Mobilidade Urbana – até 5 min

Esportes, Lazer e Turismo – até 5 min

Cultura – até 5 min

Política Sociais – até 5 min

Habitação – até 5 min

Considerações finais – 3 min

Total – Até 28 min

Lembrando que na primeira rodada de entrevistas, de 19 a 23 de outubro, os temas foram Saúde, Educação, Segurança, Políticas de Inclusão, Geração de emprego e renda.

Calendário – por ordem definida em sorteio

03/11 – (terça-feira) – Priscila Firmino

04/11 – (quarta-feira) – Izaias Colino

05/11 – (quinta-feira) – Mário Ielo

06/11 – (sexta-feira) – Mário Pardini

Debate decisivo entre os candidatos no dia 12/11

Após o primeiro grande debate entre Acontece Botucatu, Cultura e Criativa FM, no último dia 10, os organizadores preparam o segundo encontro entre os candidatos. Será no dia 12 de novembro (quinta-feira), também no auditório da Faculdade Galileu.

Este será o último e decisivo debate, a exemplo do que ocorreu em 2016 entre o pool de comunicação. As transmissões serão sempre ao vivo pelas rádios e em vídeo pelos canais do Acontece Botucatu.

Todos os eventos de cobertura das eleições contam com:

Apresentação – Faculdade Galileu, SA Imóveis e Nova Panicenter

Oferecimento – FIP Multimarcas, Turquesa Residence

Apoio – Vitalis Laboratório, Performance Assessoria Empresarial, RB Móveis, Show Line, Romagnolli Eventos, Dr. Incêncio, Gráfica Igral

Realização – Acontece Botucatu, Criativa FM e Cultura FM.