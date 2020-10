Acontece Botucatu e Rádios Criativa e Cultura FM entrevistam candidatos a partir de segunda-feira, 19

O Acontece Botucatu, em parceria com as emissoras de rádio Criativa FM e Nova Cultura FM começam a entrevistar nesta segunda-feira, dia 19, os candidatos a Prefeito de Botucatu.

Conforme estipulado em sorteio, o primeiro entrevistado será Mário Pardini, da coligação ‘Botucatu Não pode parar’. Na sequência serão Izaias Colino, Priscila Firmino e Mário Ielo.

As entrevistas serão ao vivo, a partir das 8h00, pela Criativa FM (98,9 e aplicativos), durante o programa Bom Dia Criativa. O bate papo será exibido depois em vídeo no Acontece Botucatu e áudio pela Cultura FM.

A primeira rodada de entrevistas será de 19 a 23 de outubro. Neste primeiro momento serão 5 temas debatidos de forma livre entre o apresentador e o candidato.

Saúde – até 5 min

Educação – até 5 min

Segurança – até 5 min

Políticas de Inclusão – até 5 min

Geração de emprego e renda – até 5 min

Considerações finais – 3 min

Total – Até 28 min

Calendário

19/10 (segunda-feira) – Mário Pardini

21/10 – (quarta-feira) – Izaias Colino

22/10 – (quinta – feira) – Priscila Firmino

23/10 – (Sexta-feira) – Mário Ielo

Na outra semana será a vez dos candidatos a vice-prefeito. Já em novembro ocorrerá a segunda rodada com os candidatos a Prefeito, com novos temas discutidos.

Debate decisivo

Após o primeiro grande debate entre Acontece Botucatu, Cultura e Criativa FM, no último dia 10, os organizadores preparam o segundo encontro entre os candidatos. Será no dia 12 de novembro (quinta-feira), também no auditório da Faculdade Galileu.