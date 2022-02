Vítima pede ajuda para recuperar carro furtado no 24 de Maio em Botucatu

A Polícia Civil de Botucatu investiga um caso de furto ocorrido nesta sexta-feira, 04, no Bairro 24 de Maio. Por volta das 20h30, um veículo Nissan Mach, de cor vermelha, com placas de Jacarezinho-PR, foi levado da rua Leopoldina Pinheiro Cintra.

Segundo o boletim de ocorrência, também foi levada uma carteira, com R$ 280,00 em dinheiro e documentos pessoais, além de um carregador de celular. A vítima ficou viúva no dia 27 de janeiro e disse que o carro está no nome do falecido marido.

A vítima pede para que se alguém tiver alguma informação sobre onde possa estar o carro, que entre em contato com a polícia, através do telefone 190 ou no próprio celular dela: (14) 99864-0162.

