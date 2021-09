Vítima é feita refém após roubo dentro de condomínio em Botucatu

Caso de sequestro relâmpago em Botucatu

Polícia Civil e Polícia Militar registram, por volta das 20h00 desta segunda-feira, 13, um caso de roubo e cárcere privado ocorrido em Botucatu. Segundo as primeiras informações, a ação criminosa começou no condomínio Indaiá, às margens da rodovia Castelinho.

Criminosos armados invadiram uma residência, e renderam um homem. Na sequência fizeram um morador refém e o levaram em cárcere privado, no próprio veículo.

Segundo o que foi levantado pelo Acontece Botucatu, a vítima foi liberada pelos bandidos após receberem uma transferência bancária. O homem, que não sofreu ferimentos, foi localizado em um canavial de São Manuel.

Segundo a Polícia Civil, trata-se de uma nova modalidade criminosa, o roubo com refém, o famoso sequestro-relâmpago, mas com o objetivo de conseguir valores financeiros via PIX.

O valor da transferência, nesse caso, não foi divulgado. A Polícia Civil já trabalha para bloquear a transação. O carro foi levado pelos criminosos, segundo apurou o Acontece.

Foram os assaltantes que ligaram para a família informando o paradeiro da vítima. A Polícia já começou a investigação e também o patrulhamento na região. O Acontece Botucatu acompanha.