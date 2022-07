Vigilância Ambiental e Guarda Municipal resgatam cão abandonado dentro de residência em Botucatu

Inquilino mudou-se do local sem aviso prévio e abandonou um cão preso em corrente curta, privado de alimentação e água. Animal está sendo cuidado pelo Canil Municipal

Vigilância Ambiental em Saúde e Guarda Civil Municipal estiveram nesta terça-feira, 19, em uma residência na região sul de Botucatu. As equipes foram averiguar uma denúncia com suspeita de maus-tratos contra um cão.

De acordo com a denúncia e boletim de ocorrência aberto pela proprietária do imóvel, o inquilino mudou-se do local sem aviso prévio e abandonou um cão preso em corrente curta. O animal estava privado de alimentação e água.

No local dos fatos, VAS e GCM constataram a veracidade da denúncia e acionaram o Canil Municipal para resgatar o animal, que estava bastante debilitado. No momento, o cão está sendo avaliado pela equipe técnica do Canil Municipal.

Após os cuidados necessários, o Canil emitirá um laudo para a Polícia Civil, para que o responsável responda pelo crime de maus-tratos contra os animais.

A Vigilância Ambiental em Saúde atende de segunda a sexta-feira, das 7:30 às 17:00 horas. Após horário comercial, finais de semana e feriados, as denúncias de maus tratos contra os animais poderão ser efetuadas através do 199 da Guarda Civil Municipal, 190 da Polícia Militar ou Delegacia Eletrônica de Proteção Animal (DEPA) https://www.webdenuncia.org.br/depa





