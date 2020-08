Novas imagens passadas ao Acontece Botucatu mostram a ação dos criminosos na madrugada da última quinta-feira, 30, durante ataques criminosos na cidade.

No vídeo abaixo os assaltantes estão na Rua João Passos, entre as travessas das ruas Monsenhor Ferrari e Moraes de Barros, área central de Botucatu. Eles abordam e rendem o motorista de um veículo e também controlam supostos reféns na via. Confira: