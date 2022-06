Vídeo: homem arromba padaria em Botucatu e leva máquina registradora

As forças de segurança registraram na quinta-feira, dia 02, um caso de furto no Jardim Santa Mônica, região sul de Botucatu. Imagens que foram enviadas ao Acontece Botucatu mostram um homem invadindo estabelecimento comercial na Rua Carlos de Rosa.

Pelo vídeo é possível perceber que o criminoso leva uma máquina registradora do local onde funciona uma padaria. As imagens mostram também que o elemento chega no estabelecimento em um carro com outra pessoa. O veículo fica na esquina e ambos fogem após o arrombamento.

Segundo o proprietário, além da máquina, foi levado o valor de R$ 400. A Polícia Civil já investiga o caso com base na imagens.

