Vereador de Marília cita DISE de Botucatu como exemplo, afirmando ser uma ‘escola de polícia’

A DISE (Delegacia de Investigação sobre Entorpecente) de Botucatu recebeu nas últimas semanas fortes elogios vindos da cidade de Marília. O vereador Júnior Féfin (PSL), eleito como um dos mais votados naquele município, foi o autor das referências positivas.

Féfin trabalhou por 7 anos na DISE de Botucatu, no início dos anos 2000, antes de tornar-se Agente da Polícia Federal. Em seu discurso de posse, ocorrido em janeiro, fez questão de agradecer o que chamou de escola de polícia que teve na Delegacia Especializada de Botucatu e o orgulho de ter trabalhado aqui.

Féfin citou e agradeceu nominalmente os Policiais Civis Delegado Paulo Buchignani e os investigadores Rossi, Bassetto e Fabro, profissionais, que segundo o parlamentar, ajudaram muito em sua formação. O Agente Federal os intitulou como homens excepcionalmente honestos e moralmente dignos.

O Delegado da DISE, Paulo Buchignani, disse que ficou positivamente surpreso pelo reconhecimento.

“Estamos muito felizes por termos feito parte da formação profissional de um jovem e de termos enriquecido sua vida com bons exemplos. Desejamos a ele, que continue com a humildade e brilhantismo que sempre demonstrou, pois temos a certeza que ele se tornará uma grande personalidade no cenário político de Marília e região. Tem enorme potencial para isso”, comentou o Delegado ao Acontece Botucatu.

