Veículo tomba na Av. Santana após colisão

Motorista do carro foi retirada por equipes dos bombeiros com escoriações

Fotos: Acontece Botucatu

Equipes de resgate dos Bombeiros e SAMU de Botucatu foram acionadas na manhã desta sexta-feira, 12, para atendimento a um acidente de trânsito com vítima na Avenida Santana, no cruzamento com a rua Coronel Fonseca, no centro da cidade.

Segundo as informações colhidas no local, um GM Celta seguia pela Coronel Fonseca e quando cruzou a Av. Santana, colidiu contra um VW Gol, que seguia pela avenida.

O Gol tombou e a condutora precisou ser retirada pelos bombeiros, com ferimentos leves. A outra mulher, que conduzia o Celta, não se feriu. O trânsito ficou interditado para remoção da vítima e retirada dos veículos.

No local há um semáforo. Um boletim de ocorrência foi registrado para apurar qual das motoristas avançou o sinal vermelho.

Compartilhe esta notícia