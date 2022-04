Veículo tomba após atingir canteiro central da José Pedretti Netto em Botucatu

O Corpo de Bombeiros de Botucatu atendeu a um acidente de trânsito na noite desta quinta-feira, 21. Por volta das 19h30 o motorista de um VW Space Fox perdeu o controle da direção e bateu contra o canteiro central da Avenida José Pedretti Neto, próximo à base dos bombeiros.

Além do motorista, estavam no carro uma mulher e uma criança. O carro tombou e ficou virado na pista. Os Bombeiros rapidamente fizeram o socorro.

Apenas o motorista teve ferimentos e foi levado ao pronto socorro do HCFMB. A mulher e a criança não se feriram.

O trânsito foi interrompido pela Polícia Militar no sentido cemitério/centro e os carros tiveram que desviar para uma rua paralela. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Fotos: Acontece Botucatu



Compartilhe esta notícia