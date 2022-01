Veículo invade hotel depois de motorista perder controle da direção em rodovia de Botucatu

Condutor, de 50 anos, passou mal ao volante

As Forças de Segurança de Botucatu, Corpo de Bombeiros e equipes da concessionária Rodovias do Tietê atenderam a um acidente na noite deste sábado, 29. O caso aconteceu na Rodovia Marechal Rondon, na área urbana de Botucatu.

O motorista de uma pickup Fiat Strada, de cor prata, seguia pela Rondon no sentido Botucatu-São Manuel e próximo a alça de acesso para entrada na cidade, pela Domingos Sartori, ele perdeu o controle da direção, atravessou o acostamento, passou por um barraco e invadiu o estacionamento de um hotel, que fica às margens da rodovia.

O motorista, de 50 anos, teve um mal súbito ao volante, segundo apurou a equipe do Acontece Botucatu com GCM e Bombeiros no local. Ele não sofreu ferimentos graves, mas mesmo assim foi socorrido pela ambulância de resgate ao pronto socorro do Hospital das Clínicas para avaliação médica.

Chovia bastante no momento e nenhum outro veículo foi atingido. Um boletim de ocorrência será registrado e as circunstâncias serão investigadas pela Polícia Civil.

