Veículo derruba poste na vicinal Alcides Soares em Botucatu

O poste sustentava apenas cabos de telefonia e não havia energia elétrica

Um acidente na noite deste domingo, 16, interditou temporariamente a vicinal Alcides Soares em Botucatu. O motorista de uma pick-up GM Montana perdeu o controle da direção e bateu contra um poste.

O impacto foi tão forte que o poste foi derrubado. O motorista foi socorrido com escoriações leves. A colisão aconteceu no trecho da serra, entre Vitoriana e Botucatu.

Havia apenas fios de telefonia no local, mesmo assim, uma equipe da CPFL foi auxiliar na remoção do poste da via. Um boletim de ocorrência foi registrado para que seja investigada a causa do acidente.

