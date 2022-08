Veículo capota com 4 pessoas na Castelinho em Botucatu

A Polícia Rodoviária registrou um acidente no começo da manhã deste domingo, dia 28, em Botucatu. O fato ocorreu na Rodovia Castelinho, perto do trevo de acesso ao município de Pardinho.

Segundo informações, a condutora de um veículo GM Onix perdeu o controle, vindo a capotar na via. O carro estava com 4 pessoas, todos de Itatinga, segundo apurou o Acontece Botucatu.

Os Bombeiros foram acionados para retirar uma vítima que ficou presa no veículo, porém, estava consciente. Os outros ocupantes tiveram ferimentos leves e saíram sozinhos do veículo.

Concessionária Rodovias do Tietê e SAMU estiveram no local. A Polícia Civil deve investigar as causas do acidente.

Compartilhe esta notícia