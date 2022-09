Veículo capota após colisão próximo ao Shopping em Botucatu

Duas crianças estavam no carro e só não se feriram porque estavam em cadeirinhas presas ao banco

Fotos Acontece Botucatu

A Polícia Militar registrou mais um acidente em Botucatu no começo da noite desta quinta-feira, 08. Dessa vez, uma colisão entre um VW Gol e uma Ford Ecosport.

O acidente aconteceu no cruzamento da rua Regente Feijó com a avenida José Amaro Faraldo, que da acesso ao shopping, próximo a um posto de combustíveis. Segundo relatório policial, o motorista do Gol avançou o sinal de pare e atingiu a Ecosport, que seguia pela avenida.

Com o impacto, a Ecosport capotou e parou com as rodas para cima. Dentro desse carro, além da motorista, estavam duas crianças que não se feriram, graças a estarem presas pelos cintos das respectivas cadeirinhas, segundo a PM.

O Resgate do Corpo de Bombeiros compareceu ao local para prestar os primeiros socorros, apesar de não haver feridos graves.

