Veículo atinge poste na Avenida do Linhão no Jardim Peabiru

Moradores da Rua Alfredo Thomaz Fazzio, no Jardim Peabiru em Botucatu, registraram um acidente de trânsito na noite desta quinta-feira, 10. Um veículo atingiu um poste de iluminação pública, que fica no asfalto da Avenida “A”, conhecida como “Avenida do Linhão”.

Segundo as testemunhas, a colisão aconteceu por volta das 22h30. “Quase que o carro prensou uma criança de 7 anos, com a mãe e outra Bebê de colo, contra o muro. Ela estava desesperada gritando por socorro. Abrir meu portão e vi que a criança bateu a cabeça no muro da minha casa e estava com hematomas no rosto e gritando de susto”, disse uma das testemunhas ao Acontece Botucatu.

“O moço do carro estava sem cinto, com a boca de sangue, porém, consciente e perguntou se machucou alguém. Ele voltou ao carro e foi embora como se nada tivesse acontecido”, contou.

O local tem um grande fluxo de carros e pedestres e o que agrava a situação é a falta de calçamento. Por esse motivo o poste fica praticamente na rua e as pessoas que transitam pelo local precisam disputar o espaço com os veículos.

“Peço pelo amor de Deus que seja tomada alguma providencia nessa rua. Está um perigo temos crianças e muito medo. Já não é a primeira vez que acontece acidente nessa esquina, não tem calçada nem lombada. O povo não está respeitando e já é o terceiro acidente aqui na frente. A vizinhança está desesperada com os acontecimentos no bairro”, completou a moradora.

O caso deve seguir para investigação policial. As vítimas sofreram apenas escoriações.