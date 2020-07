Van tomba após colisão na Vila Maria em Botucatu

A Polícia Militar registrou mais um acidente em Botucatu na manhã desta terça-feira, 21. Desta vez a colisão aconteceu no cruzamento das ruas Frederico Petri, com a rua Joaquim Leandro de Oliveira, esquina das obras do supermercado Panelão, na Vila Maria.

Segundo as primeiras informações, uma VW Saveiro teria avançado a preferencial, colidindo contra uma Van, que passava pelo cruzamento. Com o impacto a Van tombou.

Felizmente ninguém ficou ferido. As causas do acidente serão investigadas pela polícia civil.