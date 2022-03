Uma pessoa morre e duas ficam gravemente feridas após colisão entre carro e carreta em rodovia de São Manuel

Arquivo Acontece Botucatu

Um grave acidente foi registrado no começo da noite deste sábado, dia 19, em São Manuel. O fato envolveu carro e caminhão em uma colisão frontal na SP-255, sentido Barra Bonita.

De acordo com informações passadas ao Acontece Botucatu, o acidente ocorreu no KM 192, perto da Usina São Manoel. Os veículos envolvidos são um Fiat Uno e uma carreta carregada com açúcar.

Um dos ocupantes do veículo não resistiu e morreu no local, preso nas ferragens. Outras duas vítimas foram socorridas com ferimentos graves. Equipes da concessionária ARTÉRIS estão no local para sinalizar a pista.

As identidades das vítimas não foram identificadas ainda. O Acontece Botucatu acompanha.

