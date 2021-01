Tromba d’água deixa aproximadamente 30 pessoas ilhadas na Cachoeira da Indiana em Botucatu

Mais um susto na cachoeira da Indiana foi registrado neste domingo, dia 10. Segundo informações apuradas pelo Acontece Botucatu, um grupo de aproximadamente 30 pessoas ficou ilhado no local após uma tromba d’água.

As pessoas estavam caminhando na Cachoeira antes da chuva que atingiu a cidade nesta tarde. Após o temporal, o rio encheu e as pessoas ficaram isoladas.

De acordo com informações, eram 60 pessoas de um mesmo grupo. Metade conseguiu passar para o outro lado da margem antes de encher o volume do rio, sendo que a outra parte ficou ilhada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar no local, o guia já tinha conseguido passar as pessoas para a outra margem perto de um ponto de apoio. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Na última semana, em condições parecidas, uma família de São Paulo ficou ilhada no local, sendo que as pessoas foram socorridas pelos Bombeiros em área de mata durante a noite.