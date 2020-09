Trio é multado em mais de R$ 15 mil por pesca ilegal em São Manuel

Três pescadores foram surpreendidos e autuados pela Polícia Ambiental neste domingo (27) em São Manuel (SP) com equipamentos de pesca ilegais e uma grande quantidade de peixes pescados que precisaram ser descartados por problemas de conservação.

Segundo a polícia, durante policiamento preventivo na região, três pescadores foram abordados em um acampamento às margens de uma represa no Bairro Benjamim.

Eles se apresentaram como sendo pescadores profissionais, mas os policiais constataram que eles utilizavam equipamentos proibidos pela legislação, como redes de malha muito fina.

No local, os policiais apreenderam 220 quilos de peixe da espécie lambari, acondicionados em caixas de isopor em gelo e que foram capturados com o uso do equipamento ilegal.

Por conta da suspeita da má conservação, os peixes foram descartados no aterro sanitário de São Manuel.

Os policiais também apreenderam 1.470 metros de redes com malhas entre 2,5 cm e 3cm, medida que não é permitida pela lei. O trio recebeu autos de infração ambiental que totalizaram R$ 15,3 mil.

Fonte: Portal G1