TOR recupera veículo roubado durante fiscalização na rodovia Castelo Branco

Condutor do veículo foi preso na ação

A Polícia Rodoviária registrou na madrugada desta terça-feira, 06, um caso de Receptação de veículo roubado – Flagrante. O fato ocorreu na Rodovia Castelo Branco em Iaras.

Durante fiscalização, a equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) abordou o veículo Nissan/Kicks por estar com película não refletiva, aparentando porcentagem que configurava infração administrativa no para-brisa.

A Equipe do TOR notou o condutor nervoso ao entregar sua CNH e ao ser questionado sobre a propriedade do automóvel, origem e destino da viagem que fazia, o homem passou a dar versões contraditórias. Houve uma busca pessoal e veicular.

Nada de ilícito foi encontrado com o abordado ou no veículo, porém, ao consultar o emplacamento que o automóvel ostentava, o número do chassi gravado na estrutura do veículo não condizia com a placa, sendo realizada uma consulta diretamente pela numeração do chassi. Essa ação revelou o verdadeiro emplacamento, sendo de um veículo produto de roubo em 04/09/2022, Mauá/SP.

Foi dada Voz de prisão em flagrante ao condutor pelo crime de Receptação (Art. 180 do CP) e a ocorrência foi encaminhada a delegacia de Polícia Civil de Avaré. Pela delegacia foi elaborado o flagrante de Receptação e o preso permaneceu recolhido aguardando a audiência de custódia.

Compartilhe esta notícia