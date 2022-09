TOR recupera trator furtado na rodovia Castelo Branco

A Polícia Rodoviária registrou na madrugada desta quinta-feira, dia 08, um caso receptação. O fato ocorreu na Rodovia Castelo Branco, em Itatinga.

Durante fiscalização de combate a ilícitos penais, a Equipe do Tático Ostensivo Rodoviário-TOR fiscalizava veículos pela praça de pedágio do km 208 da SP-280 e abordou o caminhão com placas de Porto Velho/RO, na pista sentido oeste, após verificar que o caminhão transportava um trator.

Ao entregar a documentação do veículo e CNH, foi solicitada também a nota fiscal do maquinário agrícola e os policiais descobriram que essa nota fiscal era falsa, elaborada de forma fraudulenta e a Equipe do TOR passou a vistoriar o veículo. Foram constatada várias plaquetas de identificação, tanto do trator, quanto da plaina agrícola acoplada estavam adulteradas.

Os policiais militares rodoviários conseguiram identificar o Trator e constataram que o veículo e plaina acoplada se tratavam de veículos furtados em Itu no último dia 30/08/22 de uma propriedade rural.

Foi dada Voz de prisão ao abordado pelo cometimento do crime de Receptação e Equipe do TOR conduziu a ocorrência ao Plantão de Polícia Civil de Botucatu para elaboração do Boletim de ocorrência e apreensão do veículo, avaliado em R$ 300.000,00, para ser entregue ao seu proprietário, vítima do furto.

