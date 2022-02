TOR recupera na SP-280 em Pardinho caminhão que foi roubado no começo da semana

A Polícia Rodoviária registrou nesta terça-feira, um caso de receptação na Rodovia SP-280 (Castelo Branco) em Pardinho. Durante patrulhamento, a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário-TOR observou um caminhão que estava sem carga (vazio) e que ostentava as placas do município de Alvorada do Norte/GO.

Consultada a placa, não havia registros de furto ou roubo, mas o condutor apresentou apreensão com a abordagem, diz boletim. O mesmo foi submetido a busca pessoal e indagado sobre a viagem que fazia, deu versões contraditórias.

Durante a vistoria veicular, foi verificado que o chassi não condizia com os dados da placa que o caminhão ostentava e após a consulta pelo numeral do chassi, houve a constatação de que se tratava veículo com as mesmas características de marca, modelo e cor, ou seja, um veículo dublê/clonado.

As verdadeiras placas eram do município de Papanduva/SC e esse caminhão havia sido roubado no dia 14/02. Pelas informações, 28 horas antes da abordagem realizada pela Equipe do TOR em Pardinho.

O abordado foi preso em flagrante pelo crime de Receptação, Art. 180 do CP e confessou que estava levando o caminhão roubado até Maringá. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Botucatu para o registro dos fatos.

Pelo DP, a delegada de plantão ratificou a voz de prisão dada pelos policiais militares rodoviários do TOR, apreendeu o veículo roubado e arbitrou a fiança de R$ 1.500,00 que não foi paga. O condutor permaneceu preso, aguardando a audiência de custódia.

