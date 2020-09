TOR recupera na Castelo Branco carga de biscoito furtada avaliada em R$ 130 mil

A Polícia Rodoviária registrou neste domingo, dia 13, um furto de carga na Rodovia Castelo Branco, em Itatinga. Durante fiscalização no combate a ilícitos penais pelo km 208, a Equipe do Tático Ostensivo Rodoviário-TOR observou abordaram um veículo e fiscalizaram os documentos.

De início nada de irregular foi constatado, porém, ao vistoriar a cabine do caminhão, a equipe localizou dois componentes eletrônicos de rastreador com fiação cortada. Foi feito o contato com a empresa de monitoramento/rastreamento, através de um nº 0800 e a funcionária informou que tanto o cavalo trator quanto o semirreboque abordado pela Equipe TOR eram monitorados pela empresa, mas não havia registro de localização dos veículos desde dia 09 deste mês.

Devido ao veículo estar vazio e o sistema de monitoramento ter sido inutilizado, os policiais militares rodoviários passaram a indagar o homem abordado a respeito da carga que estaria transportando e ele acabou confessando que carregou biscoitos numa empresa em Simões Filho/BA, avaliada em aproximadamente, R$ 130.000,00.

Ele tinha como destino uma empresa em Maringá/PR, mas desviou a carga, deixando o caminhão carregado num posto de combustíveis entre as cidades de Cajuru/SP e Serrana/SP na sexta-feira, dia 11/09. O motorista informou ainda que foi para sua residência em Araraquara e pegou o veículo vazio no mesmo posto para prosseguir a viagem como estivesse carregado até Bauru e ali, alterou a rota sentido a Guarulhos.

Ele pretendia registrar um boletim de ocorrência de roubo, com falsas declarações, a fim de justificar a ausência da carga. Informaria no boletim de ocorrência que o local do roubo teria sido o município de Bauru, onde teria recebido a voz de assalto, mantido refém e mais tarde liberado pela quadrilha em Guarulhos.

Relatou ainda que a ideia era completar a história dizendo que após roubarem a carga eiriam abandonar o veículo. O abordado acabou confessando que seu patrão é quem iria lhe pagar R$ 5 mil após o registro da ocorrência e que ele já participou desse tipo de furto de carga outras vezes, sendo que registrou dois boletins de roubo de carga recentemente, sendo qualificado como vítima.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem por Furto e a ocorrência foi encaminhada ao DP/Plantão de Botucatu, onde o delegado elaborou RDO de Furto-consumado e Localização/Apreensão de veículos. Foram apreendidos dois telefones celulares, dois componentes eletrônicos de rastreador, dois CRLV e os veículos.