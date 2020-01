TOR recupera celular roubado há 5 anos durante abordagem na Castelo Branco

A Polícia Rodoviária registrou na madrugada desta quinta-feira, 16, um caso de receptação. Durante Operação ‘São Paulo mais Seguro’, os policiais do Tático Ostensivo Rodoviário-TOR fiscalizavam veículos na praça de pedágio de Itatinga, quando observaram que os dois ocupantes de um veículo com placas Piracaia/SP apresentaram nervosismo com a presença da Equipe, sendo eles abordados.

Após busca pessoal e veicular, nada de ilícito foi localizado. Ocorre que após a consulta feita pelo terminal móvel de dados da viatura dos IMEI dos telefones celulares dos dois abordados, o aparelho do motorista constou como subtraído, conforme registro de 08 de setembro de 2015, do 65º DP na Zona Leste de São Paulo.

Ao consultar o histórico da ocorrência referente a subtração do telefone celular, foi verificado que se tratou de um roubo a uma loja de celulares. Na oportunidade três indivíduos armados renderam funcionários da loja e, sob grave ameaça, subtraíram uma grande quantidade de aparelhos telefônicos novos.

Os policiais militares rodoviários do TOR deram voz de prisão ao homem de 41 anos pelo crime de receptação. A ocorrência foi encaminhada à delegacia de plantão de Botucatu para o registro do fato.